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بسبب البرد.. شباب يوزعون "السحلب" بالمجان على المواطنين في القليوبية

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بسبب البرد.. شباب يوزعون "السحلب" بالمجان على المواطنين في القليوبية بسبب البرد.. شباب يوزعون "السحلب" بالمجان على المواطنين في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:58 م الأربعاء 24 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

دشن الشباب المشاركون في مبادرة صناع الحياة ببنها، فعالية لتوزيع مشروب السحلب في الشتاء بالمجان على المواطنين والباعة وعمال النظافة الذين تضطرهم أعمالهم للخروج أثناء موجات البرد والصقيع والأمطار في الشارع.

وقال منسقو الحملة في بيان لهم عبر صفحة الحملة على فيسبوك: "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ".

وأشاروا في بيانهم إلى أن موجة البرد شديدة وتقلبات الطقس دفعتهم لفكرة النزول للشارع وتوزيع مشروب السحلب على المواطنين في الشارع.

وأوضح بيان الحملة أنهم وزعوا 75 كوبًا من السحلب، على من يعملون في البرد مؤكدين أن تلك المحاولة رغم بساطتها إلا أنه صنع فارق مع المستفيدين وجبر بقلوبهم.

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