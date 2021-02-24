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طلب المال من قريبته.. تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل طفل بالشرقية

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طلب المال من قريبته.. تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل طفل بالشرقية طلب المال من قريبته.. تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل طفل بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:48 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سائق توك توك متهم بقتل طفل لمنعه من التسول من أحد أقاربه إلى جلسة 28 مارس المقبل.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى "ههيا" المركزي، بوصول الطفل "وليد.ص" 12 عامًا، جثة هامدة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ج.ع" 27 عامًا، سائق "توك توك" مُقيم ببندر ههيا، وأنه اعتدى على المجنى عليه بالضرب وصفعه على وجهه أثناء محاولة الصبي التسول وإلحاحه في طلب المال من قريبته التي كانت تستقل "التوك توك"، وأن المجني عليه كان يُعانى من وجود مشاكل في القلب.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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