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سرق فرامل القطار.. ضبط لص مهمات القطارات في الشرقية

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سرق فرامل القطار.. ضبط لص مهمات القطارات في الشرقية سرق فرامل القطار.. ضبط لص مهمات القطارات في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:33 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، عاطلًا لاتهامه بسرقة قطع خاصة بفرامل وحلقات القطارات بمحطة الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد شريف الحملي، مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، بتمكن الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث النقل والمواصلات، من ضبط "محمود.ح.ا" 35 عامًا، عاطل، مُقيم بالزقازيق، حال تواجده على أرصفة محطة قطارات الزقازيق؛ متلبسًا بسرقة 3 قطع فرامل زهر، و5 حلقات شباك خاصة بعربات القطارات، تزن نحو 80 كيلو جرامًا، وسلاح أبيض.

وبالكشف على المتهم تبين سابق اتهامه في قضايا سرقة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 / 39 أحوال أول الزقازيق لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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