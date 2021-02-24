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بإجراءات وقائية.. مدارس دمياط تستعد لامتحانات النقل

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بإجراءات وقائية.. مدارس دمياط تستعد لامتحانات النقل بإجراءات وقائية.. مدارس دمياط تستعد لامتحانات النقل

مصراوي Masrawy

01:27 م الأربعاء 24 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، أثناء إجراء امتحانات النقل المجمعة بداية من يوم السبت المقبل.

وشددت على تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس، للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.

وأوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية وضعت خطة لتطهير وتعقيم المدارس، بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز.

وأضاف أنه جرى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس، والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر، ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ.

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