أبرزها 24 طن مواد غذائية.. ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة، بحوزته (5 طن "مقطعات دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، بحوزته (19 طن "مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.