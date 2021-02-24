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محافظ بورسعيد: تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

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محافظ بورسعيد: تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي محافظ بورسعيد: تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

مصراوي Masrawy

01:19 م الأربعاء 24 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل لتحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين بمختلف أحياء المحافظة، ضمن 6 محافظات يجري بها تطبيق تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع مسئولي عدد من الشركات، إلى أنه خلال الـ 3 أشهر المقبلة سيجري إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز، وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء المحطات، وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

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