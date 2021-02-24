"تعليم القليوبية" تلغي الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدأ من يوم 28 فبراير، حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وفقاً للكتاب الدوري رقم (1) الصادر في 18 فبراير 2021، والمعتمد من وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك نظرًا لاقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020/ 2021، وعودة الطلاب للدراسة بعد انتهاء الامتحانات بنفس نظام الدراسة المعمول به في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 وعودة العمل بالمجموعات الدراسية، وموافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، أنه جرى إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدءً من يوم 28 فبراير القادم، حسب ظروف كل إدارة تعليمية، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.