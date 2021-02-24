ماتت زوجته وابنه في الحادث.. إخلاء سبيل مالك المركب الغارق في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل "م.ع" مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

جاء قرار النيابة العامة مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها مالك المركب الغارق، والذي فقد زوجته وأحد أبناءه في الحادث فضلًا عن كون باقي الضحايا من أبناء عمومته.

كان مركب يقل نحو 20 شخصًا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص غرقًا، بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 أعوام، وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمر عن قرابة 5 مفقودين آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية تحفظت على مالك المركب المذكور بمستشفى العامرية العام، إذ يعاني من صدمة عصبية، وفور تلقيه العلاج جرى إحالته للنيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله.

كان فريق من نيابة العامرية ثان تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، انتقل لمعاينة موقع المركب الغارق ببحيرة مريوط.

وتبين من معاينة النيابة أن موقع الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة "غرزات" خشبية لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحة ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية.

وبفحص المركب الغارق تبين أنه أكبر حجما قليلا من "الفلوكة"، ومصنوع من الخشب و"الفايبر"، وبه كسر بالطول أسفل القاع وأخر بالجنب.

وبعرض التحقيقات على المحامي العام أمر باستدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم، و استعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وندب الطب الشرعي، لتوقيع الكشف على المتوفين، وتكثيف أعمال البحث عن المفقودين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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