رياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لسوء حالة الطقس

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جنوب سيناء– رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء طقسًا سيئًا، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد حالة من الطقس السيء، تمثلت في رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغيوم غطت السماء مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأوضح أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وجرى فتح كافة المزارات السياحية بالمدينة لاستقبال السائحين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه يجري الاستفادة من مشروع نظام الإنذار المبكر للسيول، الذي جرى تركيبه بوادي وتير، بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث بالقناطر الخيرية ليصل الإنذار إلى مركز الأزمات بالمحافظة في نفس الوقت الذي يصل فيه إلى القناطر الخيرية، وهذا النظام عبارة عن 9 أجهزة تقوم بإعطاء إنذار للمحافظة بوقوع السيل قبل حدوثه بنحو 24 ساعة وتساعد على قياس شدة السيول.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها، والتنسيق مع مديرية الطرق ومعهد بحوث الموارد المائية لتوزيع جميع المعدات الثقيلة بكافة المدن.