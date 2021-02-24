من 34 دولة إفريقية.. 3674 طالبًا يتقدمون لمنح دراسية بالجامعة اليابانية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الأربعاء، تقدم ٣٦٧٤ طالبًا من ٣٤ دولة إفريقية، للحصول على منح دراسية، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

كانت الجامعة اليابانية أعلنت عن تخصيص 150 منحة للدراسات العليا ممولة بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان لأبناء القارة السمراء، لإعداد الكوادر الإفريقية، وصقل خبراتهم.

وتشمل المنح مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، للمساهمة في دعم التنمية في أفريقيا على أن يجري قبول ٥٠ طالبًا سنويًا، ولمدة ٣ سنوات، طبقًا لما جرى الإعلان عنه في مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية.