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شوشة: محطات عملاقة لتحلية مياه البحر بالعريش

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شوشة: محطات عملاقة لتحلية مياه البحر بالعريش شوشة: محطات عملاقة لتحلية مياه البحر بالعريش

مصراوي Masrawy

01:05 م الأربعاء 24 فبراير 2021

شمال سيناء– أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م٣ يوم.

وأوضح المحافظ، أن مياه العريش الجديدة أوشكت على الانتهاء، وجرى تطوير ورفع كفاءة خطوط المياه في مدينة العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيه، وشملت تنفيذ شبكات بأطوال ٦٥٠ ألف مترًا وبأقطار مختلفة ما بين ١١٠ ملليمترات إلى ٧١٠ ملليمترات، بالإضافة إلى عمل حوالي ٣٠ ألف وصلة منزلية للمشتركين.

وأكد أنه جرى إنشاء محطات رفع وخزانات جديدة، ومحطتي تحلية مياه البحر بالعريش، وتبلغ كميات المياه المقرر إنتاجها من محطات التحلية بالعريش نحو 25 ألف متر مكعب، (منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 م٣ يوم ومحطة تنتج 10 آلاف م٣يوم.

كما جرى تركيب رافع كرم أبو نجيله بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣، ورافع جنوب المساعيد، ورافع الصفا الجديد، وإنشاء محطة لتحلية مياه بالشيخ زويد بتكلفة 164 مليون جنيه، وتركيب محطة تحلية مياه البحر بالريسة بقيمة 10 ملايين و 962 ألف دولار، علاوة على تركيب 4 محطات لتحلية مياه الآبار بقرى بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء، بقيمة 23 مليون و 242 ألف دولار ومحطات 115 ألف متر مكعب يوم لتغطية منطقة شرق التفريعة وبئر العبد ورمانة.

وقال اللواء شوشه، إن إنتاج هذه المحطات يضاف إلى ما جرى ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف متر مكعب ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف متر مكعب من المياه العذبة للشرب يوميًا.

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