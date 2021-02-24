بالصور.. حملة مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور في القليوبية.

وجرى خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعدد من المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة، وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.