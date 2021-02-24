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غانا تتلقى أول دفعة من لقاحات آلية "كوفاكس"

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غانا تتلقى أول دفعة من لقاحات آلية "كوفاكس" غانا تتلقى أول دفعة من لقاحات آلية "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

12:45 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كيب تاون - (د ب أ):

أصبحت دولة غانا بغرب أفريقيا أول دولة تتلقى لقاحات مضادة لكورونا من آلية "كوفاكس" الإنسانية لتوزيع اللقاحات.

ويمثل وصول اللقاحات البداية لحملة ضخمة للتلقيح تشمل 20 دولة أفريقية.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا فرانسيس كاسولو، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في غانا آن-كلير دوفاي، في بيان مشترك، إن هذه مناسبة بالغة الأهمية، كون وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى غانا أمر حيوي لوضع حد للجائحة".

وأشار البيان إلى أن الـ600 ألف جرعة المدعومة من آلية كوفاكس، هي جزء من دفعة أولية من تسليم لقاح أسترازينيكا القادم من معهد الأمصال في الهند.

وتهدف مبادرة كوفاكس إلى تقديم نحو ملياري جرعة من لقاحات كورونا هذا العام.
وأضاف كاسولو ودوفاي أن هذه الإمدادات "تمثل أيضا بداية لما ينبغي أن يكون أكبر عملية لتأمين اللقاحات وتوزيعها في التاريخ".

من جانبه، قال وزير الإعلام المكلف كوجو أوبونج نكروماه إن غانا تعتزم إطلاق حملة التطعيم في الثاني من مارس.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد بدأت نحو 20 دولة أفريقية التطعيم ضد .
ووفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، فقد سجلت القارة أكثر من 8ر3 مليون حالة إصابة بكورونا، تمثل 5ر3% من إجمالي الإصابات المسجلة حول العالم. كما سجلت إجمالا أكثر من 102 ألف حالة وفاة.

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