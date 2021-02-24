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المُشدد 5 أعوام لطالب جامعي لحيازته مخدرات بالشرقية

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المُشدد 5 أعوام لطالب جامعي لحيازته مخدرات بالشرقية المُشدد 5 أعوام لطالب جامعي لحيازته مخدرات بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:17 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الأربعاء، طالب جامعي بالسجن المُشدد 5 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 8576 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كان ضباط مكتب مكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس الفرع، تمكنوا من ضبط المتهم "محمد.ط.م" 22 عامًا، طالب جامعي، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان؛ بحوزته 47 جرامًا من مخدر الحشيش.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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