اتفاقية شراكة بين هيئة قناة السويس وSTERNER النرويجية

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتفعيل الشراكة بين شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة STERNER النرويجية المتخصصة فى مجالات الاستزراع المائى بنظام الاحواض المغلقة.

وتهدف الاتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الأحواض المُغلقة (RAS) بمعدل إنتاج إجمالي 25 ألف طن من الأسماك سنويًا.

وتعد اتفاقية المساهمين خطوة أساسية للبدء في إجراءات تأسيس الشراكة المرتقبة بين الجانبين، عقب الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية وكافة الدراسات اللازمة للمشروع.

ويستهدف التعاون إنشاء شراكة جديدة بين الجانبين لتنفيذ كافة الأعمال التجارية والمشروعات في مجال الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير (RAS) من خلال مشروع متعدد المراحل.

ووفق بيان صحفي لهيئة قناة السويس فإن المخطط العام للمشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة وتنقية المياه ومفرخات ومعامل بحرية ومصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك، وآخر لإعادة تدوير مخلفات العملية الإنتاجية والاستفادة منها لإنتاج الوقود العضوي والأسمدة، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بهذه الخطوة الأساسية والهامة لتحويل بنود الاتفاق المبدئي إلى واقع ملموس، مبديًا استعداده الدائم لتقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات وتذليل العقبات لضمان نجاح المشروع الواعد.

وشدد رئيس الهيئة على التزام المشروع بمراعاة الدراسات البيئية من خلال عمل دراسات تقييم الأثر البيئي السابقة، علاوة على مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بحضور المهندس حسام الطرابيلي رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع عن شركة STERNER النرويجية، جيسل لارنس ممثلا عن بي جارنل بيترسون المدير التنفيذي للشركة.