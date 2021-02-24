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تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

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تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

مصراوي Masrawy

12:00 م الأربعاء 24 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:


أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تحصين 36 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.


وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن الحملة القومية تستهدف تحصين 111 ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز) وجرى حتى الآن تحصين 36 ألف رأس ماشية بنسبة تقارب 80% من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة.


وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها؛ مؤكدًا أن لجان الإرشاد البيطري تعمل على توعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة.

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