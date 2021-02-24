بالصور.. الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار من شوارع الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

دفعت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بعدد من سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة؛ لكسح تجمعات مياه الأمطار، والتي تراكمت في عدد من الشوارع والميادين والأنفاق ونزلات الكباري بأنحاء متفرقة بالمحافظة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتقلبات الأحوال الجوية، واستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لسرعة التدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها.