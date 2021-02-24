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مدارس جنوب سيناء تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور

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مدارس جنوب سيناء تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور مدارس جنوب سيناء تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور

مصراوي Masrawy

11:50 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تستعد الإدارة التعليمية بجنوب سيناء لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، بتعقيم وتطهير المدارس، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة .

وقال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جاري تعقيم المدارس وتجهيزها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتجهيز اللجان بشكل يساعد على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وألا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة عن 15 طالبًا، مع إلزام الجميع بارتداء الكمامة.

وأضاف وكيل الوزارة اليوم الأربعاء، أنه جرى التأكيد على ضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، والتنسيق الدائم بين إدارة المدرسة والزائرة الصحية لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب، وتحرير محضر إثبات حالة في حالة ارتفاع درجة حرارة أي طالب، وإخطار غرفة العمليات بالإدارة التعليمية بكل ما يدور داخل المدارس خلال الامتحانات أولًا بأول.

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