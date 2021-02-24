الصحة العالمية: تباطؤ معدل تراجع إصابات كورونا الجديدة

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مصراوي Masrawy

فيينا - (د ب أ):

أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي من إصابات فيروس كورونا الجديدة حول العالم تراجع بنسبة 11% إلى 4ر2 مليون، إلا أن معدل التراجع جاء أقل من المسجل في الأسابيع الأربعة السابقة.

وتباطأ التراجع الأسبوعي بشكل ملحوظ في كل من أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ

وارتفعت الأرقام الأسبوعية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وظلت الأمريكتان هما المنطقة الوحيدة في العالم التي استمرت فيها الحالات في التراجع بنسب تتجاوز 10% .

ولم تقدم المنظمة تفسيرات لهذا التطور.

وأشار التقرير إلى أن طفرات الفيروس، والتي يُعتقد أنها أكثر قدرة على الانتشار، ظهرت في عدد متزايد من الدول.

وتم الإبلاغ عن رصد الطفرة، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا في 101 دولة، فيما تم الإبلاغ عن ما يسمى بالطفرة الجنوب أفريقية في 51 دولة، وما يسمى بالطفرة البرازيلية في 28 دولة.