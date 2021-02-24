أخبار عاجلة

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: تباطؤ معدل تراجع إصابات كورونا الجديدة

Print
الصحة العالمية: تباطؤ معدل تراجع إصابات كورونا الجديدة الصحة العالمية: تباطؤ معدل تراجع إصابات كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

12:03 م الأربعاء 24 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ):
أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي من إصابات الجديدة حول العالم تراجع بنسبة 11% إلى 4ر2 مليون، إلا أن معدل التراجع جاء أقل من المسجل في الأسابيع الأربعة السابقة.

وتباطأ التراجع الأسبوعي بشكل ملحوظ في كل من أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ
وارتفعت الأرقام الأسبوعية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وظلت الأمريكتان هما المنطقة الوحيدة في العالم التي استمرت فيها الحالات في التراجع بنسب تتجاوز 10% .
ولم تقدم المنظمة تفسيرات لهذا التطور.

وأشار التقرير إلى أن طفرات الفيروس، والتي يُعتقد أنها أكثر قدرة على الانتشار، ظهرت في عدد متزايد من الدول.

وتم الإبلاغ عن رصد الطفرة، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا في 101 دولة، فيما تم الإبلاغ عن ما يسمى بالطفرة الجنوب أفريقية في 51 دولة، وما يسمى بالطفرة البرازيلية في 28 دولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية