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رسميا.. قطاع المعاهد يقرر مد فترة تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 15 يوما

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رسميا.. قطاع المعاهد يقرر مد فترة تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 15 يوما رسميا.. قطاع المعاهد يقرر مد فترة تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 15 يوما

مصراوي Masrawy

11:37 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية ١٥ يوما اعتبارا من الخميس الموافق ٢٥ فبراير حتى الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١.

وناشد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب الشهادة الثانوية بشعبها سرعة التقدم قبل انتهاء موعد غلق التسجيل، على أن يشمل القرار كلا من الثانوية الأزهرية، ثانوية العلوم الإسلامية، ثانوية غزة، إعدادية وثانوية البعوث الإسلامية، وشهادات القراءات.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على مناشدة ورغبة أولياء الأمور باستمرار تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية، وحرصا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.

وكان مصدر بقطاع المعاهد قال في تصريحات لمصراوي:" كان من المفترض انتهاء فترة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع المناطق، اليوم الأربعاء، إلا أنه تم مد فترة التسجيل ليتمكن جميع الطلاب من التسجيل، لدخول امتحانات نهاية العام".

وأضاف المصدر لمصراوي، الأربعاء، أن نسبة كبيرة من الطلاب لم تسجل حتى الآن، ومن ثم تم مد فترة التسجيل حرصا على مصلحة الطلاب، طبقا لتوجيهات الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

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