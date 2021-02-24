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9 خدمات إلكترونية وتدريبية في اتفاقية "عون" و"نخلة"

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مدير تنمية مكة يشهد التوقيع ويشيد بمبادرة الجمعيتين

9 خدمات إلكترونية وتدريبية في اتفاقية

شهد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة "ساعد الصواط"، اتفاقية تعاون تقنية بين جمعية "نخلة" الخيرية وجمعية "عون" التقنية، التي وقّعها بمقر مركز التنمية الاجتماعية بمكة، رئيسُ مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية "تركي السويهري"، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي.

وبارك مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة "ساعد الصواط" هذه المبادرة من الجمعيتين، والتي تهدف لرفع مستوى التكامل بين الجمعيات في القطاع الثالث غير الربحي؛ مؤكدًا أن المركز يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل العديد من الشراكات الهادفة بين الجمعيات الخيرية وعدة قطاعات أخرى تصب في مصلحة العمل الخيري في مكة المكرمة.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري، الدورَ الرائد لجمعية "عون" التقنية، وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية؛ كاشفًا أن هذه الاتفاقية جاءت في تسع بنود، ونصت على تقديم 9 خدمات تقنية وتدريبية من جمعية عون التقنية لصالح جمعية نخلة الخيرية والمستفيدين من خدماتها.

مركز التنمية الاجتماعية مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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