أخبار عاجلة

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" ترصد 27 مخالفة لاحترازات "كورونا"

Print
"الغذاء والدواء" ترصد 27 مخالفة لاحترازات "كورونا" "الغذاء والدواء" ترصد 27 مخالفة لاحترازات "كورونا"
"الهيئة" أحالت كل المتجاوزين إلى الجهات المعنية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأسفرت الجولات الرقابية لمفتشي "الهيئة" خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت مخالفة عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء كأبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يلي ذلك عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.

وكانت "الهيئة" قد وجّهت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.

ودعت عملاءها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة "ننجزها" على موقعها الرسمي www.sfda.gov.sa، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث

الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية