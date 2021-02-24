محافظ أسيوط يترأس اجتماع تدقيق المشروعات التنموية بساحل سليم

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع تدقيق المشروعات التي سيجري تنفيذها بقرى ساحل سليم ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستعرض المحافظ، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد قرى يبلغ 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بـ"منفلوط وديروط".