الفاعل مجهول.. إصابة شخصين بطلقات نارية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أصيب شخصان بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بطلقات خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم، إثر الاعتداء عليهما في حي المناخ.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي السلام بورسعيد بوصول كل من "ربيع.ا.ا"، 28 عامًا، و"أحمد.ح.ا.ع"، 33 عامًا، مصابين بطلقات خرطوش في الوجه والرقبة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن بورسعيد، من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث ومرتكب الواقعة.