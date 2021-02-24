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.. انفجار مروّع بعد اصطدام شاحنة بقطار محمّل بالبنزين

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فيديو.. انفجار مروّع بعد اصطدام شاحنة بقطار محمّل بالبنزين .. انفجار مروّع بعد اصطدام شاحنة بقطار محمّل بالبنزين
خروج 14 عربة من القطار عن مسارها.. ومواد خطرة بالجزء الخلفي

فيديو.. انفجار مروّع بعد اصطدام شاحنة بقطار محمّل بالبنزين

أفادت "أيه بي سي" الأمريكية، بوقوع انفجار وحريق كبيرين وسط ولاية تكساس؛ إثر حادث اصطدام شاحنة بقطار محمّل بالفحم والبنزين.

وقالت السلطات إن قطار شحن اصطدم بشاحنة مكوّنة من قاطرة ومقطورة في مدينة كاميرون بوسط تكساس؛ ما تسبّب في حريق وانفجار كبيرين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المذهلة من مكان الحادث تصاعد عمود دخان عملاق خارجاً من موقع التصادم، وأعقبه انفجار مروّع.

وأضافت أنه "تمّ إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق"، مشيرة إلى أنه "لم ترد تقارير عن وقوع قتلى.. بينما أصيب سائق القطار وقائد الشاحنة بجروح بسيطة".

وأكّد قاضي مقاطعة ميلام ستيف يونغ؛ أن "الشاحنة اصطدمت بالقطار؛ ما تسبّب في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها".

وقال ضابط الشرطة في مقاطعة ميلام كريس وايت، إن "القطار كان يحمل الفحم والبنزين؛ ما تسبّب في نشوب الحريق الكبير".

وأضاف أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرّب"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك تهديدٌ في هذه المرحلة". ولاية تكساس انفجار وحريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية