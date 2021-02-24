أخبار عاجلة

مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد: كافة الدعم للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة

Print
محافظ بورسعيد: كافة الدعم للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة محافظ بورسعيد: كافة الدعم للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة

مصراوي Masrawy

11:28 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيجري تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر على معدلات الإنجاز، وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة تنفيذًا لاستراتيجية 2030.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء الذي عقده مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق لها، على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية، ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان.
ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن المشروع يأتي في أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويسعى للعمل عليها بمعرفة نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية