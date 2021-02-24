محافظ بورسعيد: كافة الدعم للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيجري تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر على معدلات الإنجاز، وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء الذي عقده مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق لها، على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية، ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن المشروع يأتي في أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويسعى للعمل عليها بمعرفة نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادي.