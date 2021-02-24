مستشفيات جامعة جنوب الوادي تستقبل قافلة "قلوب صغيرة"

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قنا-عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، استقبال مستشفيات قنا الجامعية قافلة قلوب صغيرة بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية Muntada Aid بمشاركة مجموعة من أساتذة جراحة القلب للأطفال والقسطرة التداخلية القلبية للأطفال، وذلك خلال شهر مارس القادم.

وأكد الدكتور على غويل عميد كلية الطب بقنا أن القافلة هي الثانية، والتي تأتي بعد نجاح القافلة الأولى التي انعقدت عام 2019 بعلاج حوالي 50 حالة معقدة في تخصصات القلب المفتوح والقسطرة القلبية بنسبة نجاح 100%، في إطار السعي الدائم نحو توفير الخدمات العلاجية لأبناء جنوب الصعيد وتوفير الاحتكاك المطلوب للارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطب قنا، وأطباء المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية بها بوجه عام.