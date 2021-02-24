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لليوم الثاني على التوالي.. تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أوائل أكتوبر

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لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أوائل أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.. تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أوائل أكتوبر
قالت: توزعت الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85 في مقدمتها العاصمة

لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أوائل أكتوبر

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يمثل أدنى حصيلة منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في اليوم الأربعاء رصد 11749 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11823 إصابة في اليوم السابق)؛ مما يمثل أدنى حصيلة منذ الثامن من أكتوبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1417 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (909 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.6% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة، مقابل 417 وفاة في اليوم السابق؛ فيما تَمَاثل 12218 مريضًا للشفاء وفق "روسيا اليوم".

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و200902 مؤكدة، منها 84430 حالة وفاة و364910 حالات نشطة وثلاثة ملايين و751562 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 109.8 ملايين فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 202 ألف منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 585 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري، تراجعًا تدريجيًّا ملحوظًا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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