جامعة سوهاج: ننسق مع المجتمع المدني للمشاركة في "حياة كريمة"

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

وقال "عزيز" اليوم الأربعاء، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم وأبرز المبادرات الرئاسية، لما تهدف إليه من تحسين الحالة المعيشية لحياة الملايين من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية.

وأضاف "عزيز" أن الجامعة كجهة تعليمية واجتماعية مؤثرة تحرص على استغلال إمكانياتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في شتى المجالات سواء في الصحة أو التعليم أو البنية التحتية أو التجارة أو الصناعة وغيرها من الاتجاهات التي تساهم في تحقيق أهداف المبادرة.

وقال الدكتور محمد توفيق المشرف على الورشة إنها تناولت بحث آليات التعاون المشترك بين قطاعات الجامعة المختلفة والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق الجهود لتفعيل أهداف المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.