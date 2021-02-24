طلاب الأقصر يحصدون المركزين الأول والثامن في مسابقة "الفصحى"

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

حصدت مدارس محافظة الأقصر المركزين الأول والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري، وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وقدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، التهنئة للطالب أحمد سيد حلمي بمدرسة أصفون الثانوية المشتركة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والطالبة شهد عبدالفتاح أحمد من مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، لحصولها على المركز الثامن على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تقدير الوزارة لجهود الإدارة العامة للشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجيه عام اللغة العربية والمعلمين والموجهين الذين أشرفوا ودربوا الطلاب لخوض المسابقة.