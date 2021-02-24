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تشميع 3 وحدات سكنية بسبب مخالفة شروط التعاقد في بورسعيد

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تشميع 3 وحدات سكنية بسبب مخالفة شروط التعاقد في بورسعيد تشميع 3 وحدات سكنية بسبب مخالفة شروط التعاقد في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:29 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لضبط مراكز ومقرات الدروس الخصوصية، والوحدات السكنية المستغلة تجاريًا.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن الحملة التي شاركت بها مديرية التربية والتعليم، ومباحث التهرب الضريبي، والرقابة الإدارية، والضرائب العامة، وإدارة التفتيش بالمحافظة، وإدارات الرخص وتفتيش الرخص وتنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط وحدة سكنية بمنطقه الصفا تستغل في الدروس الخصوصية، كما جرى إغلاق وتشميع وحدتين سكنيتين بمنطقة زمزم القديمة لاستغلالها في أنشطة تجارية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأكد استمرار الحملات على مراكز ومقرات الدروس الخصوصية، والوحدات السكنية التي يجري استغلالها تجاريًا.

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