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"الشبار الأخضر" ينافس البوري في سوق السمك بدمياط

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"الشبار الأخضر" ينافس البوري في سوق السمك بدمياط "الشبار الأخضر" ينافس البوري في سوق السمك بدمياط

مصراوي Masrawy

09:58 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:

شهد سوق القنطرة بمدينة دمياط، إقبال العشرات من الأهالي على شراء أسماك "البحر" المعروفة في المحافظة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي سجل فيه سعر كيلو الشبار الأخضر، المعروف بالجوابي حوالي 50 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو "القاروص" 140 جنيهًا، واستقر "البوري" عند 70 جنيهًا "كبير"، والدنيس 140 جنيهًا للكيلو، والهليلي 80 جنيهًا.

وتراجع سعر البطارخ ليصل إلى 450 جنيهًا، بينما سجل الجران سجل 60 جنيهًا للكيلو، و70 جنيهًا للبربروني، و80 جنيهًا للسهيلي، و70 جنيهًا للسبيط، وتراوح سعر الجمبري من 90 جنيهًا وحتى 240 جنيهًا للكيلو، بحسب الحجم.

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