مقتل مدرس في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مدرس حتفه قتيلًا، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول "ماهر. ع" 57 عامًا "مدرس" جثة هامدة متأثرًا بإصابته في كدمات بالرأس.

واتهم شقيقه "ميلاد" 78 عامًا بائع متجول كل من "جميل. ك" 42 عامًا ترزي، "كمال. ك" 48 عامًا ترزي، ويقيمان بذات الناحية بالاعتداء على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأضاف بأن شقيقه كان يعاني من مرض القلب.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.