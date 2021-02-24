مصرع طفلة سقط عليها حائط في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي عقب سقوط حائط عليها أثناء اللهو، في البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "بسمة. س" 4 أعوام وتقيم بناحية الساحل بحري دائرة المركز جثة هامدة.

وأفادت والدتها "سمارة. م" 35 عامًا ربة منزل، أنه أثناء لهو ابنتها المذكورة بالمنزل سقط عليها جزء من حائط مبني بالبلوك الأبيض، ما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



جرى توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.