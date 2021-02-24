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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد المرسى السياحي وطريق السيدة زينب بالقرنة

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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد المرسى السياحي وطريق السيدة زينب بالقرنة بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد المرسى السياحي وطريق السيدة زينب بالقرنة

مصراوي Masrawy

09:55 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة ميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة القرنة، واستهل الزيارة بتفقد أعمال الرصف بطريق السيدة زينب المزدوج وتطوير المرسى السياحي بالبر الغربي.

كما تفقد "ألهم" قرية القبلي قامولا وبعض المشروعات بالقرية ومنها أعمال تطوير الوحدة المحلية، واستكمال أعمال الرصف بالطريق الغربي الجديد الذي يربط بين الطريق الزراعي ،والصحراوي الغربي، وأعمال توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة.

ووجه محافظ الأقصر بالمتابعة اليومية للطرق، وسرعة رفع المخالفات على جانبي الترع في القبلي قامولا ، والانتهاء من خط الطرد الخاص بالصرف الصحي بمدينة الطارف الذي بدأ العمل به على أن يجري الانتهاء منه في المواعيد المقررة.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق مستشار محافظ الأقصر للمشروعات، والعميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة.

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