مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالسويس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

لقي عامل مصرعه، وأصيب مقاول وعامل آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق "القاهرة- السويس"، ونقل رجال الإسعاف المتوفي للمشرحة والمصابين لمستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 4 سيارات لموقع الحادث بمنطقة عُبيد.

وأفادت المعاينة أن السيارة الملاكي بدون لوحات، وانقلبت عدة مرات بعد انفجار الإطار الأمامي، وتهشم هيكل السيارة.

وأسفر ذلك عن مصرع بسام قدري أدريس 23 عامًا، عامل مقيم سوهاج، وإصابة أبانوب ماهر فؤاد 25 عامًا بنزيف في المخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكارلوس مصلح ميلاد 23 عامًا مصاب بكدمات وسحجات ويشتبه في إصابته بكسر في العمود الفقري.

وقال مصدر طبي إنه جرى المصاب الأول للعناية المركزة قبل خضوعه لعملية جراحية بسبب خطورة إصابته.