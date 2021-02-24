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"طلق ناري" يوقع بهارب من 5 قضايا بسوهاج

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"طلق ناري" يوقع بهارب من 5 قضايا بسوهاج "طلق ناري" يوقع بهارب من 5 قضايا بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:43 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب شاب هارب من التنفيذ عليه في 5 قضايا تبديد بطلقات نارية في الساق والقدم، اليوم الأربعاء، بطريق الخطأ أثناء استقلاله دراجة بخارية مع شخصين، في البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "مصطفى. ج" 33 عامًا عامل، ويقيم جرجا والمطلوب للتنفيذ عليه في 5 قضايا تبديد سابق اتهامه في قضيتين حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وهتك عرض مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى فتحة دخول وآخر باليد اليسرى فتحتي دخول وخروج، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصاب المذكور أنه حال استقلاله دراجة بخارية رفقة كل من "محمود. ع" 29 عامًا عامل ويقيم بمركز جرجا والسابق اتهامه في قضية سرقة مواشي، "سلامة. ع" 35 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز والمطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين مخدرات وضرب قيادة الثاني دائرة المركز خرجت طلقة من سلاح ناري كان بحوزة الثالث بطريق الخطأ ما نتج عنه إصابته.

جرى ضبط المتهمان وبحوزة الثاني السلاح المشار إليه في الواقعة "بندقية آلية" وبداخلها 4 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين قررا مضمون ما تقدم، وجرى التحفظ على الدراجة البخارية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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