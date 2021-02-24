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بيدرسون: مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254

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بيدرسون: مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 بيدرسون: مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254

جي بي سي نيوز :- قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن مباحثاته في دمشق ستركز على القرار 2254 والوضع المعيشي في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيدرسون لدى وصوله إلى دمشق اليوم: "مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى بيدرسون وبحثا مجموعة قضايا تتعلق بالمسألة السورية، بما في ذلك الوضع "على الأرض" فيها، إضافة إلى مهام تقديم المساعدات الإنسانية وتصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كما بحثا عمل اللجنة الدستورية.

وشهدت مدينة سوتشي الروسية أعمال جولة مباحثات "مسار أستانا"، يومي 16 و17 من الشهر الجاري، بمشاركة وفدي السورية والمعارضة، ووفود من الأمم المتحدة، والدول الضامنة ، إيران، وتركيا.

المصدر: "سبوتنيك"

جي بي سي نيوز

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