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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح على معظم المناطق

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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح على معظم المناطق "الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح على معظم المناطق
تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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