قافلة طبية تقدم خدمات العلاج بالمجان في ريف السويس اليوم

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية الصحة في السويس، تحت إشراف الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة، عن تيسيير قافلة طبية، تبدأ أعمالها اليوم الأربعاء وتستمر ليومين، بقرية يوسف السباعى بالقطاع الريفي شمالي المحافظة.

تضم القافلة وحدات العيادات المتنقلة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة الصدر والأنف والأذن. ويجرى الكشف الطبي بوحدة التضامن الاجتماعي بالقرية مع عمل جميع الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة.

أوضح البرعي أن القوافل توجهها وزارة الصحة لتغطية المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، وتقدم خدمة الكشف الطبي والعلاج مجانًا.​