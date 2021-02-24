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فصل التيار الكهربائي عن مركز الداخلة في الوادي الجديد اليوم

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فصل التيار الكهربائي عن مركز الداخلة في الوادي الجديد اليوم فصل التيار الكهربائي عن مركز الداخلة في الوادي الجديد اليوم

مصراوي Masrawy

02:21 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد عن فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم الأربعاء، عن مدينة موط وجميع قرى مركز الداخلة.

وأوضح الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، في بيان صحفي، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بمحطة محولات مدينة موط وكافة قرى مركز الداخلة، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه.

أضاف حنفي أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة السابعة صباح باكر وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتتقدم الوحدة المحلية لمركز الداخلة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بـ "فيسبوك"، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدةً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.​

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