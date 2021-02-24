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البرازيل تسجل ارتفاعًا حادًا لإصابات ووفيات كورونا اليومية

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البرازيل تسجل ارتفاعًا حادًا لإصابات ووفيات كورونا اليومية البرازيل تسجل ارتفاعًا حادًا لإصابات ووفيات كورونا اليومية

مصراوي Masrawy

12:11 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

البرازيل - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية وفقا لقناة اليوم - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة إلى 10257875 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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