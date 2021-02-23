للمرشدين السياحيين.. كيف تستعلم عن منحة الـ 1000 جنيه؟ (رابط وخطوات)

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه، عبر مكاتب البريد، للمنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس، حيث إنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي صرف الدعم الاستثنائي بقيمة 500 جنيه لكل مرشد سياحي مقيد في وزارة السياحة وصادر له ترخيص بالعمل في مهنة الإرشاد السياحي، ويحمل كارنيه نقابة المرشدين السياحيين.

ويرصد "مصراوي" خطوات الاستعلام عن الدعم وطرق الصرف على النحو التالي:

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا www.moss.gov.eg

ـ الضغط على أيقونة دعم المرشدين السياحيين من هنا http://study.edaegypt.org/tguides/.

ـ تسجيل الرقم القومي لمعرفة استحقاق المرشد للمنحة أم لا.

ـ التوجه إلى أقرب مكتب البريد للصرف في حال الاستحقاق للدعم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي، جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظم.

يذكر أن الدفعة الأولى، صرفت خلال شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدارس والجامعات، وتأتي هذه المبادرة في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

ويأتي هذا الدعم، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة أشهر بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.