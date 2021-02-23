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ليبيا - (أ ش أ)

بحث المجلس الرئاسى الليبى الجديد برئاسة محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية "5+5" وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، ملف توحيد الجيش الليبي ودعم مسار اللجنة العسكرية، والترتيبات الداخلية وصولا إلى عقد الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، أعرب المنفي ودبيبة عن ترحيبهما بالدعم الذي أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا من تعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقداه اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية ناتالينا تشيا، بحضور عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد خلال الاجتماع حرص ليبيا على المضي قدمًا في وضع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.