هاتفيًا.. شكري وبلينكن يبحثان سُبل دفع العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صفوت:

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تمت مناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم، أن شكري قدم خلال الاتصال التهنئة لبلينكن على توليه منصبه، متمنيًا له وللإدارة الأمريكية الجديدة التوفيق والنجاح، ومعربًا عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق من انجازات على مدار العقود الماضية على مستوى العلاقات الثنائية لتطوير التعاون في كافة المجالات.

وأكد شكري على استراتيجية العلاقات التي تجمع البلديّن، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

عكست المحادثة الهاتفية تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشًا حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

وخلال الاتصال تم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الانسان بما يحقق مصلحتيّهما. كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.