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ضبط 2 طن وقود قبل بيعها في السوق السوداء بكفرالشيخ

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ضبط 2 طن وقود قبل بيعها في السوق السوداء بكفرالشيخ ضبط 2 طن وقود قبل بيعها في السوق السوداء بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

10:47 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مكبرة من إدارة تموين الحامول في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، صاحب محطة وقود بإحدى قرى مركز الحامول، وبحيازته مواد بترولية "بنزين وسولار"، جمعها من خلال مخالفته مزاولة نشاط بيع المواد البترولية.

وكانت حملة مشكلة ترأسها جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس ياسر محمدين مدير إدارة تموين الحامول، وبالتنسيق مع الطب البيطري والصحة وإدارة حماية المستهلك بكفرالشيخ، توجهت للمرور على المخابز، ومتابعة الحالة التموينية، ومراقبة الأسعار في الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو "م.س" صاحب محطة مواد بترولية بناحية عزبة عبدالرازق غازي غرب قرية تيرة التابعة لمركز الحامول، لمخالفته مزاولة نشاط مواد بترولية بدون ترخيص، وتجميعه 2 طن مواد بترولية، عبارة عن 500 لتر بنزين 80، و1500 لتر سولار، بغرض بيعها في السوق السوداء.

حٌرر عن ذلك المحضر رقم 555 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما ضبطت الحملة المدعو "م.ع"، صاحب مخبز بلدي، بناحية قرية القليعة التابعة لمركز الحامول لمخالفته تجميعه عدد 10 أجولة دقيق مدعم، بغرض بيعها بسعر أعلى في السوق السوداء، وجرى تحرير ضده المحضر رقم 545 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​

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