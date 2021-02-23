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لأول مرة.. استئصال ورم دموي من بلعوم طفل بكفرالشيخ

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لأول مرة.. استئصال ورم دموي من بلعوم طفل بكفرالشيخ لأول مرة.. استئصال ورم دموي من بلعوم طفل بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

10:40 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

نجح أطباء جراحة الأنف والأذن في مستشفى كفرالشيخ العام، اليوم الثلاثاء، في استئصال ورم دموي بالبلعوم الأنفي وقاع الجمجمة لطفل يبلغ من العمر 14عامًا، وذلك لأول مرة في مستشفى كفرالشيخ العام.

كان الطفل يعاني من انسداد في مجرى التنفس، ونوبات نزيف متكررة من الأنف، وبناءً على ذلك جرى فحصه بالمنظار التشخيصي، وإجراء الأشعات اللازمة والتحاليل، والفحص الإكلنيكي، حيث تبين أنه يعاني من ورم دموي بالبلعوم الأنفي وقاع الجمجمة.

وجه الدكتور لطفي عبدالسميع صقر، مديرعام مستشفى كفر الشيخ العام، بإجراء الجراحة اللازمة، وشُكل فريق طبي من أطباء قسم الأنف والأذن بالمستشفى، ترأسه الدكتور محمد الطحان، بالتنسيق مع قسم قسطرة القلب بالمستشفي، برئاسة الدكتور عادل عبدالغني رئيس قسم العنايه المركزة وقسطرة القلب.

نجح الفريق الطبي في استئصال الورم. وبمتابعة حالة الطفل عقب إجراء العملية تبين أنه بصحة جيدة.

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