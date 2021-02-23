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بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله

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بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله
كانت تعاني من تورم بالجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد للرقبة

بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله

أنهى فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفم والفكين بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تعاني من تكيّس ورمي بالفك السفلي.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الطفلة حضرت للعيادة بعد معاناتها من تورم في الجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد إلى الرقبة.

استُقبلت المريضة بالعيادة، وتم عمل الإجراءات اللازمة والتحاليل المخبرية للمريضة، وقرر الفريق الطبي المختص بإشراف الدكتور غازي علوني والدكتورة اليزابيث من إجراء عملية للمريضة وذلك باستئصال حجم 5 سم للورم كامل مع مدخل تجميلي لمكان الورم.

وأكدت "صحة بيشة" أن وجود مثل هذه الأكياس المرضية في معظم الأحيان قد تزداد في الحجم، مما قد يتسبب في فقدان العظم، وبالتالي ضعف الفك، وقد تسبب في بعض الأحيان التهابات بالجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الأسنان.

واختتمت قائلة: "الطفلة حالياً في صحة جيدة بعد خروجها من المستشفى، ويجري متابعة حالتها بالعيادات مع الفريق الطبي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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