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ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها

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ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها
مستشار عائلات الضحايا: طهران عرضت تعويضات لإنهاء القضية

ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها

أكد مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسر تقاضي الحرس الثوري الإيراني ومرشد إيران، علي خامنئي، أمام محكمة كندية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أردشير زارع زادة، رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورونتو، لقناة "العربية" إن "المحكمة الكندية اقتنعت أن إيران تماطل في القضية".

وأضاف أن "نظام إيران عرض تعويضات مقابل إنهاء القضية"، مؤكدًا أن "كل أسرة قادرة على ملاحقة نظام إيران بشكل فردي"، لافتًا إلى أن "الأسر تريد معرفة الحقيقة ونظام إيران يخفيها".

وأوضح أن "إسقاط الطائرة عمل إرهابي تم تنفيذه عن عمد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية