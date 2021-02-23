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"البنتاغون": طهران تستعمل وكلاءها لممارسة الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة

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"البنتاغون": طهران تستعمل وكلاءها لممارسة الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة "البنتاغون": طهران تستعمل وكلاءها لممارسة الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة
كيربي قال إن الصواريخ المستخدمة في هجوم مطار أربيل إيرانية الصنع

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي اليوم الثلاثاء أن طهران تستعمل وكلاءها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الإرهاب، وقال: "تصرفاتهم الخبيثة موثقة، ولم يتغير شيء في نيتنا للتعاطي مع هذه التصرفات الخبيثة بشكل صحيح"، حسب "العربية نت".

وفي التفاصيل، قال كيربي في لقاء مع الصحفيين اليوم في البنتاغون: "الصواريخ المستخدمة في هجوم مطار أربيل إيرانية الصنع، وأرسلتها طهران، والميليشيات الشيعية تستعملها، لكنني لا أستطيع أن أؤكد من قام بهذه الهجمات، وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق".

وأوضح متحدث البنتاجون أن واشنطن لا تتهرب من التحديات الأمنية التي تفرضها إيران في المنطقة.

وحول تركيا أكد جون كيربي أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير بشأن العقوبات، وتعليق مشاركة أنقرة في برنامج طائرات إف 35، واعتراض واشنطن على تسلم تركيا منظومة إس 400، مشيرًا إلى أن المنظومة لا تتناسب على الإطلاق مع طائرات إف 35، وداعيًا تركيا إلى عدم الاحتفاظ بالمنظومة.

وذكر أن تركيا تلقت عروضا متتالية خلال السنوات العشر الماضية بالحصول على منظومة باتريوت من الولايات المتحدة لكنها اختارت منظومة إس 400.

يُذكر أن التوتر بدأ بين البلدين حول هذا الملف على خلفية شراء أنقرة منظومة إس 400 الدفاعية في يوليو من العام الماضي. وقد قوبلت تلك الخطوة باستياء كبير من قِبل حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وأعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من خرق معلومات تكنولوجية حساسة في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية، مثل مقاتلة إف-35 الجديدة.

وطلبت تركيا مئة طائرة طراز "إف-35"، واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ طائلة في مشروع تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بسبب شراء إس-400.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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